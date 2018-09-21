السفارة المصرية في لندن تتسلم قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في لندن تسلمت قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك.

وذكرت الوزارة أنه “في إطار التعاون الدائم بين وزارتي الخارجية والآثار والجهود الحثيثة الرامية لاستعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج”، فقط “تسلمت سفارة جمهورية مصر العربية في لندن يوم 19 سبتمبر الجاري، قطعة أثرية حجرية مسروقة من المتحف المفتوح بمعبد الكرنك”، والتي كان قد “تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، حيث كانت معروضة في إحدى صالات المزادات بلندن”.

وفي هذا الصدد، “تعرب وزارتا الخارجية والآثار عن جزيل الشكر لكافة الجهات البريطانية التي أبدت تعاوناً وتنسيقاً مع سفارة جمهورية مصر العربية في لندن لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن”.

كما “تعرب الوزارتان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص والتراث الإنساني بوجه عام”.