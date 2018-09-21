الرئيس الإيطالي: شبكة مراكز البحث تضمن مستقبل بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “بلادنا تمتلك العديد من مراكز البحث المتقدمة، وهي شبكة حقيقية تضمن لإيطاليا آفاق المستقبل”.

وأضاف رئيس الدولة لدى زيارته الجمعة، مركز (إينيا ديلا كازاتشا) على مشارف روما، أن هذا الأخير “يمثل نقطة أساسية في هذه الشبكة، تتطلع الى المستقبل على أحدث حدود الأبحاث”، التي “تضمن نتائج ملموسة لإيطاليا”.

وتابع “إن بلادنا التي بصفتها ثاني مُصنَّع في أوروبا، بحاجة مستمرة إلى التحديث والابتكار وتطبيق البحوث، للحفاظ على دورها الريادي في أوروبا وفي المجتمع الدولي”، لذلك شدد ماتاريلا على ضرورة ضمان “الاستقرار” للباحثين، “لأن هذا يسمح بتخطيط أكثر جوهرية وأكثر صلابة”.