مسؤول إيطالي: مشكلة إنْ تجاوزت مدة إعادة بناء جسر جنوة الـ15 شهرًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيوجي – أكد مسؤول إيطالي أن مدة إعادة بناء جسر جنوة إنْ تجاوزت الـ15 شهراً، فستكون هناك مشكلة.

وكان سقوط الجسر في الـ14 من شهر آب/أغسطس الماضي، والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، قد أدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وتشريد المئات.

وأضاف رئيس مقاطعة ليغوريا جوفاني توتي (حزب فورتسا إيتاليا)، في حديث للصحافيين على هامش الإحتفال بمهرجان فيوجي (شمال) الجمعة، أنه “سيتعين على مفوض حكومي يتمتع بصلاحيات أكبر من محافظ وعمدة المدينة”، إعادة بناء الجسر “بتكلفة أقل وفي غضون أشهر قليلة”، بينما “إذا استغرق الأمر وقتا أطول وتكلفة أكبر، فعلينا القول إن شخصا ما قد أخطأ”، في التقدير.

وذكر توتي أن “الطريقة التي سمحت لنفسي باقتراحها”، لإعاد البناء “مجانية وتستغرق من 11 إلى 15 شهرًا”، مشيرا الى أن “المفوض الذي يمتمع بالتأكيد بمهارة وصلاحيات أكبر من توتي، سيستغرق بين 8 و 11 شهراً وسيجعل المرّيخين يدفعون التكاليف”.

وخلص المسؤول المحلي الى القول “إن كان علينا تعيين مفوض حكومي أسوأ من حاكم المقاطعة ورئيس البلدية المسكينين، فأعتقد أننا لم نقم بفعل أي شيء”، لكن “أنا واثق من أنه (المفوض) سيحقق نتائج جيدة”.