رئيس النواب الإيطالي: حاجة لمحاربة الفقر بجدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، إن هناك حاجة جدية لمحاربة الفقر في البلاد.

وأضاف فيكو في تصريحات من نابولي (جنوب)، الجمعة “أنا مقتنع أن علينا أن نؤمِّن الـ5 ملايين شخص الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلادنا”، حيث “يجب علينا أن نحارب الفقر جدياً، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، لأنها معاشات تقاعدية مثيرة للسخرية”.

وتابع رئيس مجلس النواب “أعتقد أن هناك مناورات اقتصادية مهمة يجب القيام بها عن طريق ضخ سيولة مالية حقيقية في جيوب الإيطاليين والأشخاص الذين يعانون من صعوبات”.

ولم يعلق فيكو على الإجراءات التي يجري بحثها لإدراجها في قانون الاستقرار، قائلا “علي الآن أن أقرأ المرسوم ولن نتحدث عن أي شيء”. عندما “سأحظى بنص القرار الموافَق عليه من قبل مجلس الوزراء، والمُراجَع والموقَّع عليه من رئيس الجمهورية، والمنشور في الجريدة الرسمية”، آنذاك “يمكنني التعليق، عندما سيكون النص على مكتبي”.