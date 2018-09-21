عباس: مستعدون للمفاوضات سواء أكانت سرية أم علنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – باريس – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين مستعدين للمفاوضات سواء أكانت سرية أم علنية.

وقال إثر اجتماعه مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس الجمعة، “نحن لم نرفض المفاوضات كما يقول الإسرائيليون، بل كان الرفض دائما من قبل نتنياهو”.

وأضاف “لقد أبدينا موقفنا بالنسبة للمفاوضات التي لم نرفضها بالمناسبة، ويقول الإسرائيليون إن الفلسطينيين يرفضون المفاوضات، أنا أتحداهم أن مرة واحدة دعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكثر من دولة ورفضنا، بل كان الرفض دائما من نتنياهو”.

وتابع “مستعدون لأن نذهب الى المفاوضات سرية أو علنية، ويكون الوسيط الرباعية الدولية ودول أخرى، ونحن نرحب بأي دولة أوروبية أو عربية، مع أن العرب يرفضون أن يكونوا وسيطا، ونشكرهم دائما على مواقفهم معنا عبر التاريخ”.

واشار الى أن “الرئيس مانويل ماكرون سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب وسيحدثه بما تحدثنا، إنما نحن على ثقة من موقف فرنسا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان، وأمس شاهدت على التلفاز اجتماع مجلس الأمن وشاهدت مندوب فرنسا ماذا تكلم، وما قاله، نحن والفرنسيون نفتخر به”.

وبشأن إمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين قال الرئيس الفلسطيني إن “الفرنسيين يهتمون بهذا الموضوع ويدرسونه أكثر ويعتقدون أنه من أهم المواضيع التي يجب أن تحوز على اهتمامهم”.

واضاف “إن الأوروبيين يعملون بجدية للتعويض عما قامت به أميركا، بخصوص (الاونروا)، وبالمناسبة قالوا إن عدد اللاجئين 40 ألفا، وطبعا نحن لدينا 6.5 مليون لاجئ، إن أوروبا تحاول، وسمعتُ أن دول أوروبا ودول العالم تحدثت عن هذا الموضوع بالذات، وخاصة مندوب الكويت تحدث بوضوح عن اهمية دعم وكالة الغوث”.

وتابع الرئيس الفلسطيني “إن فرنسا من أهم الدول الأوروبية، واعتقد أنها ستقود موقفا أوروبيا لا نعرف متى، ولن نصّر على أن نعرف متى، لكن الرئيس الفرنسي حريص على أن يكون هناك موقف أوروبي قادر على أن يلعب هذا الدور”.