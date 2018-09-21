سالفيني: المرسوم الأمني يعقّد أمور المهاجرين الماكرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن المرسوم الأمني الجديد، “سيصعب إمكانية اللجوء للمكر من قبل المهاجرين أو اللاجئين القادمين إلى إيطاليا”.

وفي معرض حديثه في جنوة الجمعة عن فحوى المرسوم الأمني الذي سيُطرح الاثنين المقبل في اجتماع مجلس الوزراء، أضاف الوزير سالفيني أن “المهاجر إذا تقدم بطلب للحصول على اللجوء واعتدى على صحافي أو شرطي، فإن هذا الطلب سأمزقه واعيده إلى بلده”.

“أعتقد أن المرسوم يحترم الدستور، الحس السليم، المعاهدات وحقوق الإنسان”، فلـ”نتخلص من بعض الثغرات الماكرة التي أعطت تصاريح إقامة لآلاف المهاجرين”.

وذكر نائب رئيس الوزراء أنه “لا يبدو لي أن هناك أي جدل”، حول المرسوم “فلا توجد عقبات سواء أكان من جانب ديوان رئاسة الجمهورية أو من قبل حركة خمس نجوم”، بل “هناك فقط بعض التعديلات الفنية التي طُلب منا القيام بها”.

وخلص زعيم حزب رابطة الشمال، الى القول “إنه مرسوم يحمل بصمة واضحة”، وهي أن “الإيطاليين يأتون أولاً”.