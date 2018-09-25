ليوناردو الايطالية تفوز بعقد توريد مروحيات للقوات الجوية الامريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- فازت شركة ليوناردو – فينميكانيكا الايطالية المتخصصة في قطاعات الدفاع والفضاء والأمن، ضمن شراكة مع بيونغ للطيران، بعقد تزويد القوات الجوية الامريكية بـ84 طائرة مروحية طراز إم إيتش-139، تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار.

شركة بوينغ المقاول الرئيسي للعقد مع القوات الجوية الامريكية، المالكة لمروحية إم إيتش-139، والتي طورتها من مروحية ليوناردو إيه دبليو-139، من أجل الاستخدام العسكري.

ينص العقد، إضافة إلى توريد طائرات الهليكوبتر الـ84، التي ستدخل الخدمة في القوات الجوية الامريكية بدء من عام 2012، على أنظمة تدريب ودعم لوجستي.

ونوهت الشركة، التي تتحكم وزارة المالية الايطالية على 30% من أسهمها، بأن مروحية ليوناردو استجابت لكل متطلبات القوات الجوية الأمريكية من حيث السرعة والحمل والتسليح ودورة البقاء في الخدمة.

وقالت إن إختيار القوات الجوية الأمريكية للمروحية المبنية على طراز هيلكوبتر ليوناردو يأتي بمثابة “اعتراف قوي بجودة منتجنا وقدرته التنافسية وبكونه مرجعية في الاسواق العالمية، لتلبية جميع المتطلبات التشغيلية حتى بالنسبة للزبائن الأكثر تطلبا”.