بلجيكا: إدانة شاب بتهمة التحرش عبر الانترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – للمرة الأولى في بلجيكا، أُدين شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بتهمة التحرش بالعديد من المراهقات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت محكمة الدرجة الأولى في بروكسل، التي تتولى نظر القضية غير المسبوقة، إلى أن الشاب يواجه تهماً تتعلق بارتكاب أعمال تمس الحياء وتحرض على الرذيلة بالإضافة إلى الاغتصاب.

وكان الشاب المتهم قد قام بالتحرش بالعديد من المراهقات بينهن من تبلغ 13 عاماً في الفترة الواقعة ما بين 2011 و2016، “عبر ثلاثة حسابات مختلفة على فيسبوك، كان يتصيد المراهقات ويطلب منهن تصوير بعض ممارساتهن الجنسية تحت وطأة التهديد”، حسب مصادر قضائية.

وتقول المحكمة أيضاً أن الشاب كان “ناشطاً” على مواقع أخرى مثل واتساب وفايبر.

وحول توجيه تهمة الاغتصاب حتى بدون وجود احتكاك جسدي مباشر بين المجرم والضحية، أكد رئيس محكمة الدرجة الأولى في بروكسل، أن القضاء يمكن أن يأخذ هذه التهمة بالحسبان، بسبب عدم “موافقة” المراهقات على ما يطلب منهن القيام به.

وكان المتهم قد أجبر عام 1993 فتاة كانت تبلغ من العمر 15 عاماً على تصوير مشاهد إباحية لها تحت وطأة التهديد بنشر صور محرجة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه الشاب السجن لعدة سنوات، نظراً لتوفر كل العناصر القانونية التي تدينه بتهمة الاغتصاب عن بعد، وهو ما يعني أن القانون البلجيكي بات يجرم بالفعل عمليات التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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