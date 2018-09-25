وزير الداخلية الايطالي: لا لجيش اللاجئين المزيفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني عن رفض سلطات بلاده إستقبال ما وصفهم بـ”جيش اللاجئين المزيفين”، والاستمرار في إنفاق 5 مليار يورو سنوياً لإعاشتهم.

وقال سالفيني في تصريح صحفي الثلاثاء “نعم للاستقبال الكامل للاجئين الحقيقيين، لا تسامح مع الماكرين والمجرمين الذين يطلبون اللجوء أولاً، ثم يبيعون المخدرات ويمارسون السرقة”. وأضاف وزير الداخلية الايطالي، الذي أعلن عن زيارة إلى تونس يوم الخميس القادم، “سأمضي قدماً بدون تردد، وأنا أعمل على زيادة عمليات الإعادة والطرد ” للمهاجرين غير النظاميين.

ورأى سالفيني أن مرسوم الأمن والهجرة، الذي حمل إسمه وأقره مجلس الوزراء أمس الاثنين، يتعرض لانتقادات من “أحزاب وصحفيي ونقابيي اليسار حصرا”، وقال “ربما يفضلون الاستمرار في إنفاق 5 مليار يورو في العام للحفاظ على جيش من اللاجئين المزيفين، لكن الوضع تغير” مع الحكومة الجديدة.