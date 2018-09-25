الرئاسة الفلسطينية: خطاب عباس ربما الفرصة الأخيرة للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت الرئاسة الفلسطينية إن خطاب الرئيس، محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس قد يشكل الفرصة الأخيرة للسلام.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة “إن خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة، الخميس المقبل، سيمثل مفترق طرق، ويمهد لمرحلة جديدة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا”

وأضاف في بيان اليوم إن “الخطاب سيتضمن رؤية استراتيجية وطنية شاملة ستترك أثرها العميق على مجريات الاحداث هنا، وفي الاقليم، والعالم، مؤكدا انه بدون القدس والمقدسات لن يكون هناك سلام عادل ودائم في المنطقة، كما انه بدون القدس لن يكون هناك حل، والمنطقة ستبقى في دائرة عدم الاستقرار والحروب بلا نهاية”.

وتابع أبو ردينه إن “شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وسيبقى متمسكا بها، وسيسقط بصموده كافة المؤامرات، ومن أي جهة جاءت”.

واعتبر ابو ردينة إن “حرب المئة عام الماضية منذ وعد بلفور وحتى الان تؤكد ان ارادة شعبنا في الصمود والتمسك بأرضه وحقوقه ومقدساته لن تنكسر”.

وقال “إن الكل الفلسطيني مطالب في هذه المرحلة الخطيرة بتحمل المسؤولية الوطنية، خاصة من خلال رؤيتنا للمخططات والمشاريع الرامية إلى تقسيم المنطقة العربية وتدميرها”.

وأضاف المتحدث الرئاسي الفلسطيني “لا شرعية لأية صفقات، او قرارات، او اجراءات يرفضها شعبنا وقيادته الوطنية الشرعية، ودون الالتزام بالشرعية الدولية والعربية”.