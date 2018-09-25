الاتحاد الاوروبي: لا مسؤولية قانونية لنا بقضية أكواريوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفى الاتحاد الأوروبي أي مسؤولية قانونية له عما يحدث لسفينة أكواريوس والمهاجرين المتواجدين على متنها.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عدم قدرة بروكسل على التحرك للبحث عن حل لمشكلة السفينة العالقة بمياه المتوسط.

وكانت الوزيرة الفرنسية المكلفة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، قد أكدت أن المشاورات جارية للبحث عن حل للسفينة التي تحمل 58 مهاجراً تم إنقاذهم في المياه الليبية قبل أيام.

ولم يتلق الجهاز التنفيذي الأوروبي أي إخطار أو أي طلب مساعدة بهذا الشأن من أي دولة أوروبية، فـ”من الناحية القانونية لا نتملك صلاحيات التدخل ولا نتحمل أي مسؤولية”، حسب تصريحات ناتاشا برتود.

واستطردت المتحدثة باسم المفوضية بالتأكيد على حق سفينة أكواريوس طلب الرسو في أي ميناء أوروبي يقبل استقبالها، “ولكن المسؤول الأول عن العملية هي السلطات الليبية باعتبار أنها من نسق عملية الإنقاذ”، على حد تعبيرها.

ونفت برتود أن المفوضية ستقبل أو ستغمض العين، كما يقول منتقدوها، عن إعادة المهجرين إلى ليبيا، التي لا تعتبر ملاذاً آمناً، وقالت “نتضامن مع مهاجري أكواريوس ونأمل التوصل إلى حل”، وفق كلامها.

وتذكر المفوضية الأوروبية بأن القانون الدولي هو الحكم الرئيسي في مثل هذه القضايا وأن الطرف الذي ينظم عملية الإنقاذ، وهنا ليبيا، هو المسؤول عن إيصال المهاجرين إلى مكان آمن.