حكومة إسرائيل تقرر مواصلة الهجمات في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مواصلة هجمات الجيش الإسرائيلي في سورية، رغم القرار الروسي بتزويد نظام الرئيس بشار الأسد بصواريخ اس 300.

وقال (الكابينت) في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يشارك الوزراء في حزن العائلات الروسية على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية نتيجة عمل غير مسؤول قام به الجيش السوري”. وأضاف “يوعز المجلس الوزاري المصغر للجيش بمواصلة العمل ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سورية وبمواصلة التنسيق الأمني مع روسيا”.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للصحفيين، قبيل مغادرته الى نيويورك اليوم “حققت إسرائيل خلال ثلاث السنوات الماضية نجاحا كبيرا جدا في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سورية وفي إحباط المحاولات لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان، هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أحداث استثنائية ولكن بشكل عام حققنا نجاحا كبيرا جدا. قمنا بذلك من خلال تنسيق أمني كبير وناجح جدا مع الجيش الروسي”.

وأضاف “منذ وقوع الأحداث المأسوية في سماء سورية تحدثت مرتين مع الرئيس بوتين وعبرت عن حزني العميق على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية التي أسقطت بنيران سورية غير مسؤولة”. وتابع نتنياهو” قمت هذا الصباح بالتئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية وتلقى أعضاؤه إيجازا كاملا حول آخر التطورات. وزراء المجلس يشاركون أيضا في حزن العائلات الروسية والشعب الروسي العميق”

وقال نتنياهو “نحن ندعم الجيش على عملياته التي تدافع عن الدولة دعما كاملا. سنواصل العمل على إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سورية وسنواصل التنسيق الأمني بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي.اتفقت مع الرئيس بوتين على أن أطقم عمل عسكرية إسرائيلية وروسية ستلتقي قريبا بغية تحقيق هذه الغاية. سنفعل اللازم من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل”.