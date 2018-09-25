مجموعة برلمانية أوروبية تطلب مناقشة قضية أكواريوس خلال جلسة عامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقدمت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي بطلب لإدراج موضوع قضية المهاجرين على متن السفينة أكواريوس على جدول أعمال جلسات البرلمان الأسبوع القادم.

وجاء في بيان المجموعة: “يتعين إجراء مناقشة عامة علنية حول قضية السفينة أكواريوس والحديث عن مسؤولية الدول الأعضاء في التكتل الموحد في عمليات إنقاذ واستقبال اللاجئين”.

هذا ومن المنتظر أن يتخذ رؤساء المجموعات البرلمانية قراراً بإدراج قضية أكواريوس على جدول الأعمال خلال اجتماعهم يوم الخميس القادم.

وتثير قضية السفينة أكواريوس الكثير من الجدل حالياً في الأروقة الأوروبية، إذ أنها كانت أنقذت 58 مهاجراً في عرض السواحل الليبية و لا تزال تبحث عن مرفأ آمن لا نزالهم منذ أيام.

وتعقدت الأمور بالنسبة لطاقم السفينة بعد أن قامت حكومة بنما بسحب علمها من على السفينة بضغوط إيطالية، ما يجعل عملها غير قانوني في البحر الأبيض المتوسط.

وتعرف مجموعة الخضر ورئيسها فيليب لامبرت (بلجيكا) بمعارضتها الشديدة للسياسات الأوروبية المتبعة حالياً بشأن الهجرة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت عدم تحملها أي مسؤولية قانونية عما يحدث للسفينة والمهاجرين المتواجدين على متنها، موضحة أن الكرة في ملعب الدول الأعضاء.