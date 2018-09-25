إتصالات إيطالية مكثفة بنيويورك للتحضير للمؤتمر الدولي حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن الحكومة الايطالية ستنتهز الحضور الدولي الكبير خلال إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لإجراء عدة لقاءات ثنائية بشأن الازمة الليبية، التي تبقى “الأولوية الجيوسياسية” بالنسبة لروما.

وذكرت أن وزير الخارجية إينزو موافير ميلانيزي، الذي سبق رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في الوصول إلى نيويورك، بدأ أمس على الفور سلسلة من الاتصالات المكثفة، ويركز جزء كبير من هذا الجهد على الأعمال التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي، المقرر تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر في إقليم صقلية (جنوب).

وذكرت أن رئيس الدبلوماسية الايطالية يتحرك من أجل تحقيق هدفين. أولاً: إشراك الأمريكيين على أعلى المستويات في المؤتمر الدولي حول الازمة الليبية، بإقناع وزيرالخارجية مايكل بومبيو القدوم إلى صقلية. أما الهدف الثاني فيكمن في تجاوز التناقضات مع فرنسا، من أجل الحصول على تعاون كامل من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونوهت بأنه تمّ تحديد يوم غد (الاربعاء) موعدا للقاء ثنائي بين موافير ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مذكرة بأن الأول يعتبر المؤتمر الدولي الايطالي حول ليبيا بمثابة “إمتداد طبيعي” لقمة باريس الي انعقدت في أيار/مايو الماضي.