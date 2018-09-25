موغيريني تشترط المساهمة الأوروبية في إعادة إعمار سورية بوجود عملية سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على استعداد الاتحاد للانخراط بعملية إعادة إعمار سورية في حال وجود عملية سياسية ذات مغزى وشرعية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت موغيريني تدلي بتصريحات صحفية في نيويورك بعد أن ترأست اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المتواجدين هناك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصفت موغيريني الموقف الأوروبي بـ”الواضح” تجاه مسألة المساهمة في عملية إعادة إعمار سورية، فـ”الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو رعاية الشعب السوري داخل وخارج البلاد ولكي نفعل ذلك نحتاج لظروف سياسية مرتبطة بعملية مشروعة من وجهة النظر الدولية”، على حد قولها.

ويأتي هذا الكلام رداً على سؤال يتعلق بقيام روسيا بتشجيع الأوروبيين والأمريكيين على الانخراط في عملية إعادة إعمار سورية والتعامل مع الحكومة في دمشق.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن إدلب و بدء عمل اللجنة الدستورية، قد يوفران في حال تنفيذهما، فرصة للبدء بعملية سياسية بمشاركة المجتمع الدولي، ونوهت “ما لم يحدث ذلك، لا أعتقد أنه سيكون لدينا الإمكانية أو المساحة للمشاركة بإعادة الإعمار”، حسب كلامها.