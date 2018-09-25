عريقات ردا على ترامب: تصر على إغلاق الأبواب امام صناعة السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- نيويورك- قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات “ان إدارة الرئيس ترامب تصر على إغلاق الأبواب امام صناعة السلام ، ولا تستطيع لعب اي دور فى صناعة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين “.

وأضاف في بيان ارسله لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء، ردا على كلمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس يعتبر مخالفة للقانون الدولي ولقرار محلس الأمن ٤٧٨”.

وتابع “ان الادارة الامريكية اختارت مكافأة جرائم الحرب والاستيطان الاستعماري والابرثايد الذى تمارسه سلطة الاحتلال اسرائيل . وان رفضه للمحكمة الجنائية الدولية هو رفض للقانون الدولي ، ولا بد من التذكير بأن سلطة الاحتلال اسرائيل لم تنفذ اي من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية”.

وأشار عريقات إلى أن “الحقيقة اليوم وعلى ضوء قرارات الادارة الامريكية المنحازة بشكل تام لإسرائيل ، فلقد خرجت عملية السلام عن مسارها، وان السلام حاجة، ويمكن تحقيقه من خلال إنهاء الاحتلال و تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وبعاصمتها الدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل”.