مدير إيني: ليبيا بحاجة لتوافق داخلي ولا صراع مع الفرنسيين بشأن النفط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي الفرقاء الليبيين إلى التوافق فيما بينهم، كما نفى ما يتردد عبر وسائل الاعلام عن صراع فرنسي-إيطالي حول مصادر الطاقة في ليبيا.

وقال ديسكالزي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا) في مدينة نيويورك بعد توقيع إتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة، “في ليبيا ينبغي التوصل إلى تفاهم داخلي بين الفصائل”.

وحول الصراع المزعوم مع الشركات الفرنسية، قال الرجل الاول في عملاق الطاقة الايطالي “أنا لا أريد الخوض في الشؤون الدبلوماسية، ولكن يجب أن يكون واضحا أنه بيننا وبين (شركة) توتال (الفرنسية) لا توجد أية توترات. نحن نعمل معاً في نصف الكرة الأرضية، من نيجيريا إلى مصر، من أنغولا إلى بريطانيا”.

وأردف “شركة توتال متواجدة بالفعل في ليبيا في نشاط النفط ، ونحن أساسا في نشاط الغاز الطبيعي، مع إنتاج يقارب 300 ألف برميل يوميًا من البترول”.

وجدد ديسكالزي في إشارة إلى التعاون مع الشركات الفرنسية “نعمل يومياً معهم كتفا إلى كتف، مع وجود روح المنافسة أيضا”.