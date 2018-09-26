العفو الدولية: عشرات العمال الأجانب في قطر بدون رواتب منذ أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت منظمة العفو الدولية بأن “عشرات العمال الأجانب في قطر لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة أشهر”.

وتتحدث العفو الدولية في أحدث تقاريرها عن الأشخاص الذين يعملون في مجال بناء المنشآت الرياضية في دولة قطر تمهيدً لاستضافة منافسات كأس العالم بكرة القدم عام 2022.

وأوضحت المنظمة أن الأمر يشمل عمالاً قادمين من نيبال والهند والفلبين وقد تم توظيفهم للعمل لدى شركات هندسية خاصة في قطر، حيث “حُرم بعض هؤلاء من مستحقاتهم المالية لمدة 10 أشهر متتالية”، حسب التقرير.

وحثت المنظمة السلطات في الدوحة على التعامل مع هذه القضية، فـ”على السلطات القطرية إظهار جديتها في العمل على تحسين وضع العمال الأجانب على أراضيها”، وعلى “إصلاح نظام الكفالة، الذي سمح للعديد من الشركات باستغلال العمال الأجانب”، وفق التقرير.

وأظهرت التحريات التي أجرتها المنظمة أن 78 عاملاً أجنبياً في قطر لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ أشهر، “ولكن نعتقد أن العدد أكبر بكثير من ذلك، وقد يصل إلى المئات”، حسب ستيفن كوكبورن، المسؤول في العفو الدولية.

وسارعت الفيدرالية الدولية لكرة القدم (الفيفا)، إلى إدانة تقرير العفو الدولية واتهامها بـ”التزوير”.

وكانت العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان قد دأبت على انتقاد شروط عمل الأجانب في قطر للتحضير لكأس العالم 2022، وذلك رغم تأكيد الدوحة على تصميمها الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الوضع.