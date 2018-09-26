وزير خارجية ايطاليا يلتقي المفوضة السامية لحقوق الانسان لتجاوز جدل بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- أشار وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي إلى أنه أثار خلال لقاء مع المفوضة السامية لحقوق الانسان، ميشيل باشليه، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تصريحات سابقة للأخيرة صدرت في جنيف السابع من الشهر الجاري، حول “عدم إلتزام إيطالي مزعوم بشأن احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين”.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية في روما أن اللقاء، الذي تمّ في مناسبة حدث نظمته إيطاليا عن عقوبة الإعدام، كان “فرصة، من ناحية، لتوضيح الأسباب التي ترى من خلالها إيطاليا أن ما جرت إثارته (بشأن معاملة المهاجرين) لا أساس له من الصحة، ومن جهة أخرى، المشاطرة في الاعتراف بالالتزام الإيطالي الكبير تجاه إنقاذ ومساعدة المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط”.

جدير بالذكر أن تصريحات المفوضة السامية لحقوق الانسان كانت أحدثت جدلاً كبيراً في إيطاليا، حيث شن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، هجوماً عنيفا على الامم المتحدة مهددا بإعادة النظر في مساهمة بلاده في ميزانية المنظومة الأممية.

وكانت المفوضة السامية قد أعلنت من جنيف أنها تعتزم إرسال فريق أممي إلى إيطاليا لـ”تقييم الزيادة الكبيرة في أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين، المنحدرين من أصول أفريقية ومن أقلية الروما”. كما تحدثت عن “عواقب مدمرة” جراء رفض إيطاليا دخول سفن المنظمات الانسانية الناشطة في إنقاذ المهاجرين إلى موانئها، منوهة بأنه “على الرغم من أن عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط قد انخفض، إلا أن معدلات الموتى كانت أعلى في الأشهر الأولى لهذا العام مقارنة بالعام لماضي”