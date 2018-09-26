حماس، عشية خطاب عباس أمام الامم المتحدة: لا شرعية لرئيس يعاقب شعبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- وصفت حركة حماس خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعية للأمم المتحدة المزمع يوم غد الخميس، بأنه “خطاب لن يتجاوز في أثره مداعبة المشاعر وتسجيل المواقف الشخصية والبطولات الوهمية، بينما يمعن الاحتلال في تهويد القدس، وتقطيع الضفة، وحصار غزة، والالتفاف على حق العودة”.

وقالت الحركة في بيان عشية هذه المناسبة، “إن هذا الخطاب لا يمثل الشعب الفلسطيني، بل يمثل عباس ومن يدور في فلكه ويشد على يده، إنه يعزز الضعف والانقسام ويؤخر تحقيق النصر، وكان الأولى به قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة التوافق مع الفصائل الوطنية على رؤية شاملة موحدة لإدارة الصراع مع العدو، ورفع العقوبات التي يفرضها على غزة، والذهاب لبناء مشروع وطني مقاوم يجمع تحت سقفه كل فصائل الشعب الفلسطيني ومكوناته”.

وحسب بيان حماس، فإن الرئيس عباس “لا يحمل حقيقة تطلعات هذا الشعب وأمانيه، ولا يشعر بآلامه ومعاناته، مستمرئًا حالة التفرد بالقرار الذي لا يعكس إرادة شعبنا ومواقف قواه السياسية وفصائله الوطنية المختلفة، بل يعمل على إقصائها من الحياة السياسية والمؤسسات الوطنية”.