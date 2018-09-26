مدير إيني: 100 دولار لبرميل النفط؟ ليس في مصلحة الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي استمرار إرتفاع أسعار النفط إلا أنه رأى صعود سعر البرميل إلى مائة دولار “سيكون سلبيًا للجميع”، المنتج والمستهلك على حد سواء.

وقال ديسكالزي “النفط عند 100 دولار للبرميل؟ لا أريد الرهان على أي توقعات، أقول فقط أنه سيكون سلبيًا للجميع، بالنسبة للمستهلكين، ولكن أيضًا بالنسبة لنا المنتجين، مع عدم استقرار الاسوق والآثار المتوقعة على الاستهلاك والتداعيات المترتبة على البيئة: فأسعار على هذا المستوى، ستجبر الكثيرين على العودة للفحم الحجري”.

ولكن الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الايطالي أضاف، “إلا أنني أدرك أيضًا أنه، بعد الاشتعال الاخير في الاسعار بعد قرارات أوبك (برفضها الاستجابة لمطالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب برفع الانتاج)، ظروف الاسواق مهيئة لدفع الأسعار إلى الأعلى”.

وكانت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) قد أجرت المقابلة مع ديسكالزي غداة توقيع المجموعة الايطالية للطاقة على مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص ، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بحلول عام 2030.

ووصفت إيني في بيان الاتفاقية، التي وقعها ديسكالزي مع مدير البرنامج الإنمائي، أخيم شتاينر، بأنها “غير مسبوقة بمجال الطاقة وتؤكد على مصداقية جهودنا وقوة نموذج أعمالنا”، كما أنها “تضع نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين المنظمات الأممية وشركات الطاقة، وفي الوقت نفسه تعزز التزامًا ملموسًا بشكل متزايد حيال التنمية في إفريقيا”.