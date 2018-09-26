الخارجية الصينية: جهود لتطوير العلاقات مع الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-بكين- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن “الصين صادقة دائما بشأن تطوير العلاقات مع الفاتيكان وتقوم بجهود مطردة في هذا الصدد”.

ووقعت الصين والفاتيكان اتفاقا مؤقتا حول تعيين الأساقفة السبت الماضي في بكين، في خطوة قد تفتح الطريق أمام تطبيع العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والصين الشعبية.

ورأى المتحدث قنغ شوانغ في إفادة صحفية، أن الاتفاق المؤقت مع الكرسي الرسولي بشان تعيين الاساقفة، “يمثل إنجازا مبدئيا هاما في عملية تطوير العلاقات الثنائية”. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الصينية (شينخوا) عنه التأكيد على “إن الصين عازمة على تعزيز العمل مع الفاتيكان لإجراء حوار بناء وتعزيز التفاهم وبناء الثقة المتبادلة ودفع عملية تحسين العلاقات الثنائية”.

ولقد شهدت بكين السبت الماضي توقيع نائب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المونسينيور أنطوان كاميليري، ونائب وزير الخارجية الصيني، وانغ تشاو، اتفاقا مؤقتا حول تعيين الأساقفة. وقالت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الاتفاق المذكور هو ثمرة تقارب تدريجي متبادل ويأتي توقيعه عقب مسيرة طويلة من مباحثات متأملة، ويقضي بتقييم دوري حول تطبيقه”.

وتناول الاتفاق “تعيين الأساقفة وهي قضية فائقة الأهمية في حياة الكنيسة، ويخلق هذا الاتفاق من جهة أخرى الظروف لتعاون أكبر على الصعيد الثنائي”، كما تحدث عن “تقاسم الجانبين الرجاء في أن يساعد هذا الاتفاق مسيرة حوار مؤسساتي مثمرة وبعيدة النظر، وأن يساهم بشكل إيجابي في حياة الكنيسة الكاثوليكية في الصين، لصالح الشعب الصيني والسلام في العالم”، حسب النسخة العربية لبيان الفاتيكان.