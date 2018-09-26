ترامب: خطة السلام بعد شهرين أو ثلاثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-نيويورك- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه لحل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرا إلى انه سيعلن عن الخطة الأمريكية لحل الصراع بعد شهرين او 3 أشهر.

تصريحات ترامب جاءت خلال لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترامب، ردا على سؤال “أنا معجب بحل الدولتين، أنا اريد حل الدولتين ، أعتقد انه الأنجح وهذا هو شعوري شخصيا”.

ولفت إلى أن “تقدما تم إحرازه” في إعداد خطة أمريكية لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وقال”تم إحراز الكثير من التقدم ، تريد إسرائيل والفلسطينيون القيام بشيء ما. سنبدأ في التحرك بسرعة كبيرة “.

وأشار في هذا الصدد إلى انه سيتم نشر خطته للسلام بعد شهرين او 3 أشهر، وقال “حلمي أن أفعل ذلك قبل نهاية فترتي الرئاسية الأولى”.

وفي إشارة إلى قيامه بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، قال ترامب “لقد اتضح أنه إيجابي جدا من نواح عدة”.