رياض المالكي: إجتماع دولي بنيويورك لبحث مأزق حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-نيويورك- أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي عقد اجتماع تشاوري دولي الذي دعت له فلسطين، اليوم على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك حول مأزق عملية السلام.

واضاف في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الى ان الاجتماع الذي سيعقد بحضور وتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين، بغرض تنسيق الجهود ومعالجة التهديدات التي تواجه حل الدولتين .

وتابع “الهدف من هذا الاجتماع هو الدفاع المشترك عن القيم والمبادئ المتسقة مع قواعد القانون الدولي ومرجعياته، وكما هو منصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة”.

وأكد الوزير الفلسطيني أنه “في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية ومغزى، فانه يتوجب على دولة فلسطين أخذ زمام المبادرة لحماية حل الدولتين وحماية نزاهة القانون الدولي ومكانته، من خلال العمل وتنسيق الجهود والمواقف مع الشركاء الدوليين”.

واشار المالكي الى “وجود مصلحة راسخة لدى المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير جريئة وإيجابية لتحقيق حل الدولتين، في سياق عملية سياسية ذات مغزى، بحيث ستدافع وتحمي هذه التدابير، النظام الدولي القائم على الحقوق وقواعد القانون الدولي”.

وذكر المالكي أن “الرئيس محمود عباس سيقدم اثناء الاجتماع آراء دولة فلسطين بشأن جميع هذه القضايا، وسبل حماية حل الدولتين، في انتظار ان يتخلل الاجتماع مداولات ومداخلات تعكس القيم المشتركة للدول في احترام وضمان احترام القانون الدولي واهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.