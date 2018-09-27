نتنياهو يلتقي السيسي في نيويورك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- نيويورك- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال ساعات الليلة الماضية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الإجتماع دام نحو الساعتين”.

وأضاف “تم خلال الإجتماع بحث التطورات الإقليمية والأوضاع في غزة”.

وكان نتنياهو والسيسي التقيا علنا للمرة الأولى على هامش أعمال الأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي 2017.

واستنادا الى القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن نتنياهو والسيسي التقيا مرة اخرى سرا في شهر ايار/مايو الماضي في العاصمة المصرية، القاهرة.