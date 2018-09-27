مصادر: مصر تساند إيطاليا بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- أفادت وسائل إعلام إيطالية، نقلا عن مصادر برئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى، خلال لقائه أمس في نيويورك مع رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي، مساندته للمؤتمر الدولي حول ليبيا، التي تعمل السلطات الايطالية على إستضافته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان كونتي قد ذكر للصحفيين أنه لخّص خلال لقائه مع السيسي، وهو الاول بين الرجلين، “الموقف الإيطالي، الذي سبق وزراء من حكومتي خلال زيارتهم للقاهرة الإعلان عنه”. وقال “مع الرئيس السيسي تحدثنا عن ليبيا، وكان على علم بالفعل بالمؤتمر الذي سيعقد في إيطاليا في تشرين الثاني/نوفمبر “. واضاف كونتي بشأن المؤتمر الدولي، الذي أشار إليه إيضا خلال خطابه أمس الاربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لن يحل كل الصراعات، فنحن نعمل على أن يشكل (المؤتمر) فرصة ذات فائدة لمصلحة الشعب الليبي، دون أي إدعاء بتقديم حلول جاهزة. لن يكون ترياق كل المشاكل، نريد أن نساهم عبره في استقرار ليبيا”.

يذكر أن البيان الرسمي المصري، الذي صدر مساء الاربعاء بشأن اللقاء الثنائي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد خلا من الإشارة إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا. وقال المتحدث الرئاسي المصري، السفير بسام راضى إنه “تمّ خلال اللقاء استعراض آخر تطورات عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الأزمات التى تمر بها عدد من دول المنطقة وبخاصة فى ليبيا وسورية، حيث استعرض السيد الرئيس التحركات المصرية في هذا الإطار”.