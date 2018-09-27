وزير الخارجية الايطالي يلتقي نظيريه الإماراتي والقطري بنيويورك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- إلتقى وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، في اجتماعين منفصلين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كلا من نظيره في دولة الامارات العربية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفي دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وكتبت الخارجية الايطالية في تغريدة عبر منصة (تويتر)، أنّ اللقاء بين رئيسي الدبلوماسية الايطالية والإماراتية يأتي “تأكيدا للشراكة الاستراتيجية وتقوية الحوار السياسي، سيما بشأن القضايا الإقليمية والتعاون الاقتصادي” بين روما وأبوظبي.

وفي تغريدة لاحقة، أشارت الخارجية إلى أن لقاءً آخر جرى مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، لتأكيد “العلاقات السياسية والاقتصادية-المالية الممتازة بين روما والدوحة”، كما أنه كان سانحة لـ”تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا”.