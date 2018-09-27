ليبرمان: على استعداد لإعادة فتح معبر القنيطرة مع سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إن بلاده على استعداد لأعادة فتح معبر القنيطرة على الحدود السورية، والذي أغلقته إسرائيل في العام 2014 لأسباب وصفتها بالأمنية.

وقال ليبرمان، خلال جولة اليوم في منطقة معبر القنيطرة في الجولان “إسرائيل مستعدة لإعادة فتح معبر القنيطرة ومراقبي الأمم المتحدة مستعدين والكرة موجودة الان في الملعب السوري”.

وأضاف”إسرائيل لم ولن تتدخل في الحرب في سورية، وأن كل ما يهمها هو ضمان أمن مواطنيها”.

من جهة ثانية، لم يبد ليبرمان إهتماما بتصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس عن حل الدولتين. وقال “أنا غير مهتم بذلك وما يهمني هو الدولة اليهودية” وأضاف”في إسرائيل هناك نحو 20% من السكان هم عرب الذين يخرجون مرارا وتكرارا بمظاهرات واحتجاجات ويرفعون الأعلام الفلسطينية وليس الأعلام الإسرائيلية وهذا بحد ذاته يعتبر مشكلة رئيسة بالنسبة لي”.

وعلى صعيد اخر، فقد لفت ليبرمان الى ان “التعاون الأمني بين الجيشين الروسي والإسرائيلي هو شيء مهم جدا “، معربا عن “الأسف الشديد لمقتل 15 جنديا وضباطًا روسيًا في حادثة سقوط الطائرة الروسية في سورية”.

وقال ليبرمان “ليس هناك من مصلحة لإجراء حوار عبر وسائل الإعلام ، هناك قنوات سرية للحوار مع روسيا “. وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي “تحميل المسؤولية كاملة عن إسقاط الطائرة الروسية على النظام السوري”.