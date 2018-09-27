المفوضية الأوروبية: جاهزية لكل الاحتمالات المترتبة على بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت المفوضية الأوروبية الدول الـ27 الأعضاء وكذلك الشركات والهيئات الاقتصادية الالتزام بالهدوء والابتعاد عن “سيناريوهات الرعب”، مطمئنة إلى أنها ستكون جاهزة لأي احتمال يترتب على عملية خروج بريطانيا من التكتل الموحد (بريكست).

وفي هذا الإطار، وصف المتحدث باسم المفوضية بـ”الشائعات والتصعيد” كل الأنباء التي يتم تداولها بشأن تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق بين بروكسل ولندن يؤطر العلاقة بين الطرفين بعد بريكست.

ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، في حال تم ذلك، عدم وجود مرحلة انتقالية وبالتالي فراغ تشريعي وقانوني سيؤثر سلباً على الحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية وكذلك حياة الأفراد.

أما بشأن الأنباء التي تقول إنّ المفوضية أبلغت سفراء الدول الأعضاء بخطة طوارئ تضمن استمرار النشاط الاقتصادي في حال انسحبت بريطانيا بدون اتفاق، جاء رد ماغاريتس شيناس، مبهماً، حيث اكتف بالقول “نحن جاهزون لكافة السيناريوهات”.

وأوضح أن المفوضية لن تتخلى عن هدفها الأساسي المتمثل في استمرار العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن بريكست في شهر تشرين الأول/أكتوبر، “وربما في تشرين الثاني/نوفمبر، لو استدعى الأمر مزيد من العمل”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت قبل أشهر وثيقة تتضمن توصيات تدعو فيها الشركات والهيئات في الدول الـ27 إلى للتحضير لإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

ويؤكد مراقبون أوروبيون أن احتمال عدم وجود اتفاق يبدو الآن بات “أكثر واقعية” من ذي قبل، خاصة في ظل ضعف حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، وعدم وضوح موقفها بشأن القضايا الأساسية، مثل الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية ومستقبل العلاقة التجارية مع بروكسل.