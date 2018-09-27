بروكسل تطلق اسم برلمانية بريطانية مؤيدة لأوروبا على احدى الساحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلقت مدينة بروكسل اسم البرلمانية البريطانية هيلين جان كوكس، على احدى الساحات الفرعية في قلب المدينة.

وقد اغتيلت كوكس، كانت تبلغ 41 عاماً، في 16 حزيران/يونيو عام 2016، في بلدة بيرستال البريطانية غرب يوكشير، أثناء قيامها بحملة لصالح بقاء بلادها، بريطانيا، داخل الاتحاد الأوروبي.

وتم وضع اللوحة التذكارية التي تحمل اسم كوكس اليوم بحضور عدد من المسؤولين المحليين وكذلك زعيم حزب العمال البريطاني (معارضة) جيرمي كوربين، الذي يزور العاصمة البلجيكية اليوم.

وكان اغتيال كوكس قد هز الرأي العام البريطاني والأوروبي، باعتبار أن قاتلها، يقضي حكماً بالسجن المؤبد، ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف ويدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقد وقع حادث الاغتيال قبل أسبوع تماماً من موعد الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد في 23 حزيران / يونيو 2016، وأظهر رغبة أكثر من نصف البريطانيين الانفصال عن التكتل الموحد,

وكانت كوكس معروفة بمواقفها المؤيدة لأوروبا وكذلك لاستقبال المهاجرين، حيث “دفعت حياتها ثمناً لتعلقها والتزامها بالمشروع الأوروبي”، حسب كلام المشاركين في احتفالية اليوم.