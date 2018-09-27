وزير الخارجية الايطالي: منطقة الساحل تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- وصف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي منطقة الساحل الافريقي بأنها “تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا”..

جاء هذا التصريح في تغريدة نقلتها وزارة الخارجية في روما عن رئيس الدبلوماسية الايطالية، الذي شارك في حدث عن مالي ومنطقة الساحل انعقد أمس الاربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الملتئمة في نيويورك.

وأشارت الخارجية الايطالية إلى أنه، خلال الحدث، تمّ “التذكير بالدعم الإيطالي لدول الساحل الخمس”، وهي موريتانيا، مالى، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو، “ولقوتها المشتركة، فضلاً عن إطلاق، مؤخرا، بعثة المساعدة والتدريب للقوات المسلحة” النيجرية من جانب الحكومة الإيطالية

وكانت وزيرة الدفاع الايطالية، روبيرتا ترينتا قد أعلنت الخميس الماضي إنطلاق البعثة العسكرية التدريبية الايطالية إلى النيجر لـ”مساعدة السلطات المحلية هناك في التحكم على حدودها”.

البعثة العسكرية أعلنتها الحكومة السابقة برئاسة باولو جينتيلوني وحظيت بمصادقة البرلمان الايطالي مطلع العام الحالي ولكن تعذر نشرها، منذ حينها، لتباين مواقف المسؤولين في نيامي بشأنها ولرفض فرنسي مبطن، حسبما تناقلت صحف إيطالية.