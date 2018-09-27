سالفيني، ردا على شكوك للكنيسة حول المرسوم الأمني: أتلقى راتبي من مواطني ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تونس- نوه نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني بأن “60 مليون إيطالي” هم الذين يدفعون راتبه الشهري و”يريدون بسط الأمن”، وذلك في معرض رده على سؤال حول إنتقادات وجهتها الكنيسة الكاثوليكية لمرسوم حكومي يحمل إسمه، يتضمن إجراءات مشددة تختص بإقامة المهاجرين في البلاد.

وقال سالفيني، خلال مؤتمر صحفي في تونس بعد ختام زيارة رسمية إلتقى خلالها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ونظيره هشام الفوراتي، “شكوك من طرف مجلس الاساقفة حول مرسومي؟ يسعدني أنه يكون في الفاتيكان أشخاص يهتمون بالمهاجرين في إيطاليا. لكن راتبي يدفعه 60 مليون إيطالي يريدون الأمن. هجرة غير شرعية أقل تعني المزيد من الأمن”.

وكان رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، الكردينال غوالتيرو باسّيتّي قد وصف “إلغاء منح تصاريح الإقامة في إيطاليا لأسباب إنسانية” بأنه “مدعاة للقلق”، وكذلك تخفيض هذه التصاريح، “لأننا بهذه الطريقة نخاطر بتعريض هذا العدد الكبير من الناس لمستقبل غير واضح، وكذلك الطرد إستنادا إلى أحكام إدانة قضائية أولية لا يتوافق تماما مع الدستور الايطالي”.

كما دعا رئيس مجلس الاساقفة إلى إعادة النظر في هذا المرسوم، خلال مراحل التصديق اللاحقة، قبل أن تصبح مواده قانونا ساريا في البلاد.