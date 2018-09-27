وفد هيئة التفاوض السورية يلتقي بنيويورك مسؤولين أوروبيين، بينهم موغيريني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أجرى وفد هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الأربعاء “عدة لقاءات هامة مع مسؤولين أوروبيين”، بينهم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حيث بحث معهم “آخر التطورات السياسية والميدانية”.

وتقدم رئيس الهيئة، نصر الحريري” بشرح كامل خلال لقاء مع أعضاء البرلمان الدنماركي عن رؤية الهيئة للحل السياسي في سورية”، وأكد “أنهم يسعون للوصول إلى حل يلبي طموحات الشعب السوري في بناء مجتمع ديمقراطي ينعم بالحرية والكرامة بعد التخلص من الحكم الديكتاتوري الاستبدادي الذي ولدّ التطرف والإرهاب”، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للإئتلاف الوطني المعارض.

ورأى الحريري أن “النظام وحلفاءه يسعون إلى تفصيل حل يلائم مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الشعب، ويخدم بقاء النظام وأجهزته القمعية التي تسببت بهذه المأساة لتمسكه بالسلطة وعدم الاستجابة لرغبة شعبه ومطالبه المشروعة”.

كما اجتمع وفد هيئة التفاوض مع المدير العام للشؤون الخارجية السويدية، آنا كارين أنستروم، حيث “شرح الحريري الوضع في إدلب والاتفاق الأخير حولها، وأكد على أهمية تقوية الدور الأممي في إيجاد حل يلبي طموحات الشعب السوري عبر الحل السياسي الشامل الذي يستند إلى القرارات الدولية”.

وأشار الحريري إلى محاولات بعض الجهات القفز فوق الحل الحقيقي من خلال الحديث عن إعادة اللاجئين دون توفير البيئة الآمنة لهم، ومع استمرار وجود النظام الذي كان الدافع الأساسي لفرارهم من ديارهم.

الوفد ختم جدول لقاءاته باجتماع مع ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، موغيريني، وأوضح خلاله رئيس الهيئة أن “اللجنة الدستورية هي مدخل للحل السوري الشامل الذي يضمن الانتقال إلى مستقبل سوري لامكان فيه لحاكم تسبب في المأساة الإنسانية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.”. واكد رئيس هيئة التفاوض “على أهمية التنسيق والتكاتف بين الجهات الحريصة على تثبيت الإتفاق في إدلب، وأضاف أن النظام وداعميه يسعون إلى جعل الاتفاق في إدلب مؤقتاً من خلال تلويحهم المستمر بالعمل العسكري الذي سيؤدي إلى قتل المزيد من المدنيين الأبرياء وتهجير الآلاف”.

كما أشاد الحريري بـ”موقف الاتحاد الأوروبي الذي دعا لعقد جلسة خاصة من أجل سورية في الأمم المتحدة بحضور واسع ورفيع المستوى من الدول والجهات الفاعلة على الساحة السورية”.