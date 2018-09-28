المفوضية الأوروبية: مساعدات إضافية للأونروا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، بقيمة 40 مليون يورو لتمكنيها من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين.

وتضطلع الأونروا بمهمات تقديم التعليم لحوالي 500 ألف طفل فلسطيني، والخدمات الصحية ل 3,5 مليون لاجئ، بالإضافة لرعاية ربع مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

وكان المفوضية أعلنت ليل أمس عن هذه المساعدات خلال لقاء وزاري حول اللاجئين الفلسطينيين استضافه الوفد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن هذه المبالغ ستثبت مرة أخرى التزام الاتحاد بمساعدة اللاجئين، ورأت “إن دعم الأونروا يعني دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط، ما يصب في مصالحنا الاستراتيجية”، حسب كلامها.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته ودوله الأعضاء مبالغ تصل إلى 1,2 مليار يورو للأونروا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويولي الإتحاد الأوروبي أولوية قصوى للإبقاء على المدارس التي تديرها الأونروا مفتوحة خلال هذا العام، فـ”هذه الأموال هي رد استثنائي على أزمة استثنائية”، حسب تصريحات المفوض المكلف شؤون التوسيع يوهانس هان.

ويتحدث هان عن الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها الأونروا، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض مساعدات بلاده لها.

ويرفع المبلغ الجديد معدل المساعدات المقدمة أوروبياً للأونروا لعام 2018 إلى 146 مليون يورو.