الصين ترحب بمشاركة الاتحاد الاوروبي في مبادرة الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين-نيويورك- أعرب عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي عن ترحيب بلاده بمشاركة الاتحاد الأوروبي في مبادرة (الحزام والطريق) التي أعلنها الرئيس الصيني، شي جين بينغ قبل خمسة أعوام، كما أبدى”استعداد بكين لتعزيز مواءمة المبادرة مع خطة الارتباط التي اقترحها الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن رئيس الدبلوماسية الصينية أدلى بتصريحاته هذه خلال اجتماع مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف وانغ أن “كلا من الصين والاتحاد الأوروبي يدافع عن التعددية وحل النزاعات الدولية عبر التسوية السلمية”، مشيرا-وفق شينخوا- إلى أن “الحفاظ على العلاقات الصينية-الأوروبية وتعزيزها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطرفين”.

كما نقلت الوكالة الرسمية عن موغيريني قولها إن “خطة المفوضية الأوروبية التي تم إطلاقها حديثا، الداعية إلى ارتباط شامل ومستدام يقوم على أسس، تتوافق مع مبادرة الحزام والطريق وسوف تسهم في تعزيز التعاون الثنائي” بين بروكسل وبكين.