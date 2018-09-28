الجهاد الإسلامي الفلسطينية تنتخب قائدا جديدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- انتخبت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة أمينا عاما جديدا لها، خلفا لرمضان عبد الله شلح الذي يعاني منذ عدة اشهر من المرض.

وقالت الحركة إنها انتخبت مكتبا سياسيا جديدا أعضاؤه من الأراضي الفلسطينية والخارج. وكانت انتخبت في العام 1995 شلح أمينا عاما والنخالة نائبا للأمين العام.

وقد ولد زياد النخالة في غزة بتاريخ 6/4/1953، وهو متزوج وله 6 من الأبناء 4 بنات وولدين.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية النخالة عدة مرات بسبب نشاطه في قطاع غزة قبل إبعاده إلى جنوب لبنان عام 1988.

وقالت الجهاد الإسلامي “يعد الأستاذ زياد النخالة من أوائل المؤسسين للجماعة الاسلامية داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، وقد أشرف علي عملية تبادل الأسرى عام 1985 وهو داخل الأسر“. وأضافت “تدرج في المناصب التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي فقد عين ممثلا للحركة في لبنان. وإلى جانب ذلك كان له دور جهادي بارز في العمل العسكري“.

وتابعت “قاد الأستاذ زياد النخالة وفود الحركة في مباحثات ومشاورات الفصائل بالعاصمة المصرية القاهرة، ومباحثات وقف إطلاق النار في القاهرة 2014، كما كلفه الأمين العام الدكتور رمضان شلّح لينوب عنه في كثير من المهام“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أدرجته على لائحة الإرهاب عام 2014، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية مبالغ مالية تقدر بـ5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.