وزير بلجيكي ينتقد سياسة أوروبا بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وجه وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي بسبب طريقة إدارته لملف الهجرة، داعياً إياه لتغيير طريقة التفكير وتبني “حلول فعالة”.

ويعبر فرانكن عن هذا الموقف، عبر كتابه الذي صدر حديثاً باللغة الهولندية، ونُشرت مقاطع منه بالفرنسية، وهو بعنوان” قارة بلا حدود”.

وينتمي فرانكن إلى حزب التحالف الفلاماني الجديد المعروف بنزعته الاستقلالية وتشدده في مجال الهجرة، وهو الحزب الأقوى في الائتلاف الحاكم في بلجيكا حالياً.

واعتبر فرانكن أن مستوى المعيشة المرتفع ونوعية الحياة في أوروبا أمران يثيران رغبة الآخرين بالقدوم إلى دول الاتحاد باستمرار، “ومن هنا فالحديث عن معالجة أسباب الهجرة العميقة القادمة من أفريقيا، يندرج في إطار الخرافات”، حسب رأيه.

ويهاجم الوزير البلجيكي في كتابه العالم الإسلامي، مشيراً أن استمرار التزايد السكاني غير المنضبط هناك سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد وسيخلق مشاكل سياسية وبيئية.

وتبدو لهجة فرانكن أكثر قسوة عندما يتحدث عن العالم العربي، حيث رأى أنه “ما لم يتم معالجة مشاكل الفساد والتمييز ضد النساء، وضبط التزايد السكاني، ستظل هذه المنطقة على الدوام بؤرة عدم استقرار وعدم تطور اقتصادي”، على حد وصفه.

هذا وقد انتقدت مجموعات يسارية في بلجيكا هذا الكتاب، منوهة بأن فرانكن يحاول من خلاله تعزيز الرؤى العنصرية و القيام بدعاية انتخابية، قبل عدة أيام من الانتخابات البلدية في البلاد، وعدة أشهر من الانتخابات التشريعية الأوروبية.

ولطالما حمل فرانكن حكومات اليسار السابقة التي تعاقبت على إدارة البلاد، سواء على المستويات المحلية أو الفيدرالية، مسؤولية فشل سياسات الاندماج في البلاد و تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين.