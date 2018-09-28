مفوض أوروبي يحذر ايطاليا: أي يورو يضاف للدين العام يعادل يورو أقل للخدمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الاقتصادية والنقدية ، بيير موسكوفيتشي، من أن “أي يورو يضاف إلى الدين العام يعادل يورو ينتقص من قطاع الخدمات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية”، وذلك غداة إعلان حزبي الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) التوصل إلى اتفاق لتسجيل عجز في موازنة العام المقبل يبلغ 2.4% إلى الناتج المحلي الاجمالي بدلا من نسبة الـ1.6% التي أعلنها وزير المالية والاقتصاد التكنوقراطي، جوفاني تريا

وقال موسكوفيتشي لقناة (بي إف إم) الفرنسية “إذا استمر الإيطاليون في الإستدانة، ماذا سيحدث؟ زيادة في سعر الفائدة واستحقاقات الديون تصبح أكبر. يجب ألا يرتكب الايطاليون هذا الخطاء. كل يورو يضاف إلى الدين العام يعني يورو أقل لتشييد الطرق السريعة والمدارس ولتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف “أريد مواصلة الحوار مع السلطات الإيطالية لإبلاغهم أن الانصياع للقواعد ليس من أجل مصلحتنا بل يصب في مصلحتهم هم: لأن الديون تفقِر البلدان”.

وقال المفوض الأوروبي إنه “من المرجح أن تزيد الموازنة (التي ستقر بصورة نهائية في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل) من العجز الهيكلي في إيطاليا، وبعد تقييمها ستكون لدينا إجابات”. إلا أنه أضاف “ليس لدينا مصلحة في خلق أزمة بين المفوضية وإيطاليا”. وقال “من الممكن نظرياً فرض عقوبات، التي تقرها معايير الاستقرار المالي الأوروبية. لكنني لست في مزاج فرض عقوبات، لم أكن أبدا”.

و ترزح إيطاليا، ثالث قوة اقتصادية في منطقة (اليورو)، تحت عبء دين عام يقدر بـ132% إلى الناتج المحلي الاجمالي وهو الاضخم بعد الدين العام اليوناني. وهناك مخاوف من ردة فعل سلبية من الاسواق، إذا استمر حجم الدين في الصعود. واشارت صحف إيطالية إلى أن وزير المالية تعرض لضغوط من طرفي الحزب الحاكم للموافقة على رفع العجز من 1.6% إلى 2.4% في موازنات السنوات الثلاث المقبلة.