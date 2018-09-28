بلجيكا : وزارة الدفاع تعلن نيتها التقدم بشكوى ضد غوغل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت وزارة الدفاع البلجيكية أنها تعتزم التقدم بشكوى ضد عملاق الانترنت (غوغل) على خلفية عدم احترام إدارته لطلباتها في مجال نشر الصور والخرائط.

ويتعلق الأمر بعدم احترام إدارة غوغل لطلبات وزارة الدفاع البلجيكية بطمس (تشويش) صور لمواقع عسكرية وأمنية حساسة في مختلف أنحاء البلاد.

ومن الممكن رؤية صور واضحة لمواقع ثكنات ومطارات عسكرية ومحطات طاقة نووية على موقع غوغل ما أثار غضب السلطات في بروكسل.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع أنه “بعد أن استنتجنا أن إدارة غوغل تجاهلت طلبنا بضرورة التشويش على هذه الصور، لم يعد أمامنا إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية”، حسب قولها.

ويذكر أن إدارة موقع غوغل كانت شوشت على صور لمواقع عسكرية وأمنية حساسة في فرنسا ودول أخرى.