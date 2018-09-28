رئيس الوزراء الايطالي: لا مخاوف من رفض المفوضية للموازنة وثقة بالاسواق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أنّ ليس لديه مخاوف من رفض المفوضية الاوروبية للموازنة الجديدة، معربا عن الثقة بتعامل إيجابي بشأنها من الاسواق المالية

وقال كونتي للصحفيين الجمعة، في أعقاب صدور تصريحات محذرة أطلقها المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الاقتصادية والنقدية، بيير موسكوفيتشي، “انا لا أعرف ما الذي يتوقعه موسكوفيتشي من الموازنة. إضافة إلى ذلك، عندما توليت مسؤولية الحكم لم أظن أبداً أنه كان علي عمل موازنة إستنادا إلى ما يأمله مفوض أوروبي”. ولكنه أضاف مستدركا “بالطبع، نحن نريد أقصى درجة من الحوار مع الجهاز التنفيذي الأوروبي وانا على أحر من الجمر للذهاب إلى بروكسل لتوضيح الموازنة، التي مصدر فخر بالنسبة لي واريد اشراك الزعماء الأوروبيين الآخرين في النقاش بشأنها”.

وتعليقا على إرتفاع الفائدة على السندات الحكومية وتراجع مؤشر بورصة ميلانو وأسعار أسهم مصارف إيطالية اليوم الجمعة غداة الاعلان عن اتفاق بين طرفي الائتلاف الحكم على عجز في الموازنة القادمة عند سقف 2.4% بدلا من 1.6%، قال كونتي “من الواضح أن هذا ليس مصدر سرور لرئيس الوزراء”. وأضاف “لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه في الليلة الماضية بعد أن أكملنا الاتفاق حول الموازنة لم يكن هناك وقت حتى لعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الخطوط الأساسية للموازنة”.

وقال كونتي “أنا واثق تماما من حقيقة أنه، عندما يعلم المستثمرون والاسواق، الذين يقيمون استثماراتهم على المدى المتوسط والطويل، بتفاصيل الموازنة، سوف يكون الفارق في أسعار الفائدة على السندات السيادية متسقا تماما مع أساسيات اقتصادنا “.