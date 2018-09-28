وزير الداخلية الايطالي: مصاعفة عدد مراكز طرد المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني أنه سيضاعف عدد مراكز طرد المهاجرين غير النظاميين في بلاده.

وقال سالفيني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ميلانو الجمعة “الهدف هو مضاعفة عدد مراكز الطرد مرتين في وقت قصير ومضاعفتهم ثلاث مرات في منتصف العام المقبل”. واضاف “هذا الوجه الاخر لنفس العملة: تقليص المهاجرين الوافدين من ناحية، وزيادة عمليات الطرد إلى دول المنشأ، من ناحية أخرى”.

وكان سالفيني قد سجل زيارة رسمية إلى تونس أمس الخميس وأعلن عن زيارة في وقت لاحق إلى نيجيريا، حيث وصف مواطني هذين البلدين بأن “لهم وتيرة تدفقات وتواجد كبير في إيطاليا”. وأردف “لذا نولي لذلك اهتماما خاصا”.