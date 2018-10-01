صحيفة سورية ترجح تقارب بين دول خليجية ونظام الاسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استشهدت صحيفة (الوطن)، المقربة من النظام الحاكم في دمشق، بـ”الابتسامات العريضة” التي سادت لقاء بأروقة الأمم المتحدة جمع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، لتطرح تساؤلات عن هذه “الودية المفاجئة” وفيما إذا كانت “تعكس رغبة سعودية-خليجية في ترطيب الأجواء مع دمشق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء، الذي يعتبر “الأول من نوعه” منذ بدء الأزمة السورية، “لم يرتب له مسبقاً”، حسبما صرح وزير خارجية البحرين في وقت لاحق.

ونوهت بأن “الوزير المعلم وفِي زيارته الأخيرة إلى موسكو سمع كلاماً روسياً عن موقف سعودي جديد تجاه سورية، ورحب” بما سماه “التغير الملموس” في “التصريحات السعودية الأخيرة حيال العلاقات مع دمشق”، وحينها وفي لقاء مع قناة (روسيا اليوم)، قال “سمعنا لغة جديدة بين لافروف والجبير في المؤتمر الصحفي حول الموقف السعودي، وهو أمر مرحب به”.

كما ذكّرت (الوطن) بأنّ “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد أعلن في نيسان/ابريل الماضي دعمه لأن يكون النظام في سورية برئاسة الرئيس بشار الأسد قوياً، شريطة تخليه عن تحالفه مع إيران”، قبل أن يعلن وزير الخارجية، عادل الجبير نهاية آب/أغسطس الماضي، أن “السعودية تعمل على إيجاد حل سياسي في سورية، وإبعاد الميليشيات الأجنبية لدفع العملية السياسية إلى الأمام”.