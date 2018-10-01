البابا: تعصف بالكنيسة رياح معارضة وعنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “نحن نعيش في سياق تتعرض فيه سفينة الكنيسة لرياح معارضة وعنف”، وبشكل خاص “بسبب الأخطاء الخطيرة التي يرتكبها بعض أعضائها”.

وخلال لقائه مجموعة من الكهنة في قاعة كليمنتين بالقصر الرسولي في الفاتيكان، الاثنين، معتبرا أن، رأى البابا أن “من المهم جدا عدم نسيان الولاء اليومي المتواضع، للمهنة التي يسمح الرب بأن تعيشها الغالبية العظمى من أولئك الذين وهبهم كهنة للكنيسة”.

وتابع البابا “نحن نعلم أن بإستجابتنا لدعوة الرب، لا نكون قد كُرِّسنا بموهبة الروح لنكون رجالاً خارقين”، بل “أُرسِلنا ونحن نعي بأننا رجال غُفِر لهم، ليصبحوا رعاة على مثال المسيح”، الذي “جرح، مات وقام، ولأن مهمتنا كرجال كنيسة هي، اليوم كما كانت أمس، أن نشهد لقوة القيامة إزاء جروح هذا العالم”.

ودعا البابا الكهنة الى “عدم الخوف من النظر إلى جراح كنيستنا، وليس ذلك للتذمر منها، بل لحملها والسير نحو المسيح”، فـ”هو وحده يمكنه شفاءنا، مما يسمح لنا بالبدء من جديد من عنده، والعثور معه وفيه، على الوسائل الملموسة لاقتراح حياته للجميع، في ظل حياة فقر وافتقار”.