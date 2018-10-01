الائتلاف الوطني السوري المعارض: بحث تعزيز الإدارة المدنية بإدلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بحثت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض “خطة لتعزيز الإدارة المدنية لمحافظة إدلب”، وعقدت “عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المؤقتة (الذراع التنفيذي للإئتلاف)، جواد أبو حطب ووزراء الحكومة، إضافة إلى ممثلي المجالس المحلية والفعاليات المدنية”.

وجاء ذلك في اجتماع دوري للهيئة السياسية، أقيم في مدينة عنتاب التركية على مدار ثلاثة أيام، برئاسة رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى، وتضمن جدول الأعمال مناقشة “آخر التطورات الميدانية والسياسية، وعلى الأخص اتفاق إدلب وكيفية الاستفادة منه لإعادة تفعيل العملية السياسية”، حسبما أفادت الدلئرة الاعلامية للائتلاف .

وتحدث رئيس الائتلاف عن “حاجة كبيرة لوضع خطة لإدارة محافظة إدلب بعد توقيع اتفاق حصل على ترحيب دولي بشأن منع أي عملية عسكرية ضد المدنيين فيها، وأكد أن ذلك من شأنه ترسيخ الإدارة المدنية في المنطقة من خلال الحكومة السورية المؤقتة”. ورأى أن “أمن وسلامة المدنيين في المنطقة أمر بغاية الأهمية بالنسبة لنا”، مضيفاً أننا “نتواصل مع الضامن التركي بشكل مستمر لتحقيق هذه الغاية، وعلى الأخص فيما يتعلق بانتهاكات نظام الأسد والقصف المتفرق على مدن الشمال السوري”.

وحسب مصطفى، فإن “الاجتماعات ناقشت أيضاً فتح مكاتب للائتلاف الوطني في جميع المناطق بهدف أن يكون أقرب إلى حاضنته الشعبية، ومشاركة جميع قوى الثورة والمعارضة السورية في صياغة رؤية موحدة للحل السياسي في سورية”.

وأشار إلى أن قوى الائتلاف “تريد إعادة تفعيل العملية السياسية بأقرب وقت ممكن وإكمال العملية التفاوضية وفق بيان جنيف والقرار 2254، وقال: “نحاول الاستفادة من اتفاق إدلب والظروف الدولية الأخرى للعودة إلى مسار التفاوض والبدء بعمل اللجنة الدستورية”. وأضاف أن “نظام الأسد لا يمكنه الاستمرار في الهروب من الاستحقاقات المترتبة على تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية الخاصة”.