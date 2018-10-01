نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لا يزال عدم الإستقرار والإستغلال يسودان عالم العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو “لا أريد استخدام بيانات المعهد الوطني للإحصاء (إستات) لأقول إن الأمور تسير على ما يرام”، فـ”هذه المعطيات تضم في طياتها كثيراً من عدم الاستقرار والاستغلال”.

وكان تقرير (إستات) الصادر الاثنين، قد ذكر أن معدل البطالة انخفض في شهر آب/أغسطس الماضي إلى نسبة 9.7٪، أي أقل بـ0.4 نقطة مئوية على أساس شهري و1.6 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم.

وفي تصريحات على هامش حدث أعده بروما الإتحاد الإيطالي لعمال التعدين، الاثنين، أضاف الوزير دي مايو أن “هذه المعطيات جيدة”، لكن “لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لخلق وظائف مستقرة”، واختتم بالقول إن “قانون الموازنة في الواقع، سينطوي على حوافز لعقود العمل الدائمة”.