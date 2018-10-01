وزير المالية الايطالي: الدين العام سينخفض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ- قال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيوفاني تريا الاثنين إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي ستشهد إنخفاضا في عام 2019 ، في وقت رأى فيه نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس أن موازنة العام المقبل التي أقرت خطوطها العريضة الحكومة الايطالية “يبدو أنها لا تحترم معايير الاستقرار” المالي الأوروبية.

وقال تريا، للصحفيين على هامش اجتماع لوزراع المالية الاوروبيين في ستراسبورغ، ” سأنقل للشركاء االأوروبيين رسالة تهدئة وسوف أحاول شرح أركان الموازنة”

وبدوره، قال دومبروفسكيس، “الموازنة للوهلة الأولى يبدو أنها لا تتوافق والمعايير الاوروبية. نحن في انتظار المسودة”.

يشار إلى أن تريا، الاستاذ الجامعي السابق والمحسوب على التكنوقراط، قد نفى في وقت سابق تلويحه بالاستقالة في أعقاب ضغوط من زعيمي الائتلاف الحاكم (لويجي دي مايو رئيس حركة خمس نجوم وماتيو سالفيني زعيم الرابطة) لرفع العجز المستهدف في الموازنة القادمة من 1.6 % إلى الناتج المحلي الاجمالي، إلى 4. 2% .

وترزح إيطاليا، ثالث قوة اقتصادية في منطقة (اليورو) بعد ألمانيا وفرنسا، تحت عبء دين عام يقدر بـ132% إلى الناتج المحلي الاجمالي وهو الاضخم بعد الدين العام اليوناني.