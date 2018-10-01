اجتماع للحكومة الايطالية تحضيرا لمؤتمر دولي حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يترأس رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي رينزي اجتماعا حول ليبيا مساء الاثنين يحضره وزيرا الخارجية، اينزو موافيرو ميلانيزي، والداخلية ماتيو سالفيني، إضافة إلى رئيس دائرة الامن والاستخبارات (Dis)، أليساندرو بانسا

وسيعمل الإجتماع الحكومي على تقييم اللقاءات الثنائية التي أجراها رئيس الوزراء ووزير الخارجية في نيويورك الاسبوع المنصرم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا للمؤتمر الدولي حول ليبيا التي ستنظمه إيطاليا أواسط شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما يأتي الاجتماع عشية جلسة إحاطة لوزير الخارجية أمام مجلس الشيوخ حول تطورات الازمة الليبية .

ومن المتوقع أن تسيطر الأزمة الليبية أيضا على أجندة زيارة لرئيس الوزراء الايطالي إلى موسكو خلال الشهر الجاري للقاء رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.