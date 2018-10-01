دي مايو: مؤسسات أوروبية تمارس الارهاب في الاسواق ضد إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إتهم نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو “مؤسسات أوروبية” بأنها “تمارس إرهابا في الاسواق المالية” ضد الحكومة الإيطالية.

وقال دي مايو، تعقيبا على تحذيرات لمسؤلين في المفوضية الأوروبية من عدم احترام الموازنة القادمة للمعايير الاوروبية، كونها تستهدف نسبة عجز تبلغ 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي (بدلا من 1.6%)، “لا تراجع في الأرقام التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي”. وأضاف “نحن مقتنعين تماماً بما إتفقنا بشأنه، فالحكومة متضامة ومتجانسة”.

واضاف دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم حليف الرابطة في الائتلاف الحاكم “هناك بعض المؤسسات الأوروبية التي، مع البيانات التي تنشرها، تمارس الإرهاب في الأسواق”. وأوضح “هذا الصباح الفارق بين عائدات السندات الايطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية لم يرتفع. ولكن استيقظ موسكوفيتشي، وهو ليس إيطاليًا ، وفكر جيدًا في الإدلاء ببيان ضد إيطاليا وضد وثيقة المالية والاقتصاد الإيطالية لإحداث توترات في الاسواق”.

وقال المسؤول الإيطالي “لحسن الحظ سوق الأوراق المالية على وشك الإغلاق، و من الغد سوف نستمر في توضيح أن العجز بنسبة 2.4% ليس إجراء بعيدًا تماما عن ما فعله الآخرون، ولكن ليس مقبولاً لو تبناه الائتلاف الايطالي الحاكم، حركة خمس نجوم-الرابطة”. وكان دي مايو قد طالب في وقت سابق بعجز بمعدل 2.8% على غرار الموازنة الفرنسية.

وكان المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الاقتصادية والنقدية، بيير موسكوفيتشي (الفرنسي)، قد أعلن في تصريح على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في ستراسبورغ، أن الجهاز التنفيذي الاوروبي ستنتظر منتصف الشهر الجاري للحكم على مشروع الموازنة الإيطالية. ولكنه قال إن فيها “انحراف كبير” عن الالتزامات التي قطعتها روما (رفع العجز المستهدف من 1.6% إلى 2.4%)، كما أنه “وفقا للإشارات الواردة، فإن الموازنة لصالح الإنفاق” وليس الاستثمار. وقال “يتعين أن تقال الحقيقية للمواطنين”.

