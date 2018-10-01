العفو الدولية: هدم الخان الأحمر الفلسطينية عمل قاس وجريمة حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت- قالت منظمة العفو الدولية إن عملية الهدم المزمعة الاثنين لقرية بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة “جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين”.

يواجه نحو 180 من سكان التجمع البدوي في خان الأحمر، شرقي القدس، عمليات الإخلاء القسري والتهجير القسري على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد عرضت السلطات الإسرائيلية على القرويين اختيارًا بين وجهتين محتملتين: موقع بالقرب من مكب النفايات في بلدية القدس، بالقرب من قرية أبو ديس، أو موقع قريب من محطة للصرف الصحي بالقرب من مدينة أريحا.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم”.

واعتبر أن “هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات».

ونوهت العفو الدولية بأن “قرية خان الأحمر تعتبر موطن قبيلة الجهالين البدوية، ومحاطة بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فمنذ ما يزيد عن 60 عاماً، وأفراد القبيلة يناضلون من أجل الحفاظ على أسلوب حياتهم. بعد أن أجبروا على ترك أراضيهم في صحراء النقب في خمسينيات القرن العشرين، وتعرضوا بشكل متواصل للمضايقات، والضغوط، وإعادة التوطين، من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة”.

وحذرت في وقت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، من العواقب الخطيرة لقرار السلطات الإسرائيلية هدم تجمع الخان الأحمر، شرق القدس، وتهجير سكانه . وطالبت في بيان مشترك الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث في بريطانيا إنه “أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء قرية خان الأحمر التي تقع في موقع حساس في المنطقة (ج) ذات الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية”.