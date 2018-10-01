الاتحاد الأوروبي يركز على أهمية انتخابات برلمان كردستان العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأجواء “السلمية والمنظمة”، التي طبعت انتخابات إقليم كردستان (شمال العراق)، يوم أمس تفسح المجال أمام “مرحلة جديدة من تاريخ هذه المنطقة”.

ودعا الاتحاد، في بيان صدر اليوم عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، جميع الأطراف لقبول النتائج، التي ستظهر بعد استكمال فرز الأصوات، فـ”يجب معالجة أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها بكل شفافية وسرعة”، حسب كلامها.

وشددت على تصميم الاتحاد الوقوف إلى جانب العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وقالت “نتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة للإقليم”.

وتعتبر الانتخابات التي جرت أمس في كردستان العراق، الأولى بعد الاستفتاء الذي تم العام الماضي على الاستقلال والذي قُوبل بالرفض من قبل الحكومة المركزية في بغداد والمجتمع الدولي.